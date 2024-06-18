«Найкращий подарунок»: зірка «Голосу країни» втретє став батьком

Суперфіналіст 13-го сезону проєкту «Голос країни», військовий Юрій Городецький втретє став батьком. Відомо, що Юрій та його дружина, яка також служить у ЗСУ, вже виховують двох синів. Хлопчика назвали Олександром. Про щасливу подію на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив сам Юрій.

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«Це найкращий подарунок на день батька, — написав Городецький. — Я самий щасливий батько в світі. Безмежно Вас кохаю».

Підтримала привітання родині співака та військових Наталя Могилевська. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення вони разом з Юрієм записали дуетом її хіт «Місяць».

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Юрій Городецький з синами

«Ми бачилися 2 дні тому на концерті в Одесі, — написала Наталя Могилевська та виклала відео зустрічі. — Вони хвилювалися, що від емоцій почнуть народжувати саме у залі. Так і сталося, наступного дня вони народили».

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«Українські родини, ви дивовижні!!!» — прокоментували у мережі.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Юрій Городецький зізнався, що його мрія — співати на великій сцені.

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«Як тільки настане Перемога, почну подвигати свою творчість, прославляти українську культуру, — сказав „ФАКТАМ“ Юрій. — Об’їжджу кожне містечко, щоб співати для людей».

Раніше співак та військовий Віталій Козловський розповів про зміни у житті.

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