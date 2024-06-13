«Жах»: Віталій Козловський про зміни у житті

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно став батьком, на своїй сторінці у соціальній мережі виклав фото з особистого архіву. Серед них — світлини, зроблені під час підписання Козловським паперів у ТЦК рівно рік тому. Віталій написав, що за минулий рік його життя кардинально змінилось, і зізнався, які речі для нього стали найважливішими.

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«Як в мене за рік змінилося життя… — поділився Віталій. — Інші цінності, погляди, пріоритети. Перш за все тепер — моя дитина, мій синочок, моя дружина, моя родина. А рівно рік назад у цей день я сидів в ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість… (і жах)».

Віталій нагадав, що зараз треба цінувати кожну хвилину життя.

«Не забуваймо, в який час живемо, — додав співак. - Цінуймо кожну мить, проведену з рідними. Дякую, що поруч».

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Дописувачі підтримали співака у коментарях. Але багато хто поставив запитання, чи служить зараз Віталій. Співак не відповів.

«Ви вже не служите?» — задаються питанням у коментарях.

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«Бажаю миру, щастя, чудового настрою, — побажали шанувальники. — Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода!»

" Які чудові СІМЕЙНІ фото! — вирішили дописувачі. — Викликають приємні душевні! Побільше б таких подій і фото".

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Нагадаємо, нещодавно Віталій з дружиною охрестили сина.

Фото: instagram

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