Чемпіон світу та командир взводу: всі подробиці першого етеру «Голосу країни-13»

Відбулася прем’єра європейського сезону «Голосу країни-13» (1+1 Україна). Відомо, що новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. У червоних тренерських кріслах проекту: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва. За новими правилами, команди складатимуться із десяти співаків.

Епізод «сліпих прослуховувань» розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про героїв та цивільних, які загинули через повномасштабну війну.

Першою на сцену вийшла 33-річна харків’янка Галина Печеніжська. Жінка від початку повномасштабного вторгнення живе у Німеччині.

«Після початку повномасштабного вторгнення ми з мамою та донькою евакуювалися до Німеччини, — сказала Галина. — Майже одразу за кордоном я почала відчувати тугу за своєю домівкою і страждати від того, що я не могла знайти роботу. В той момент я вирішила піти до церкви, адже в Німеччині церква вирішує багато питань. Я розповіла диякону, що маю музичну освіту і дуже хочу створити хор. Він здивувався, але дав мені шанс. Наразі в моєму хорі співають більше 40 людей, про нас пишуть у місцевих газетах, і ми несемо українську культуру у світ».

Галина потрапила до команди Юлії Саніної.

Не обійшлось і без зіркових зізнань.

«В дитинстві я збирав пляшки для того, аби купувати собі перші аудіокасети, — розказав тренер-дебютант Іван Клименко. — Коли став старшим, то грав на вулицях в Китаї і за день встигав заробити стільки грошей, щоб нам з друзями вистачило на їжу та готель. Наступного дня знову починалась боротьба за виживання. До речі, я грав не тільки на вулицях Китаю, а й України, так що в мене теж є такий досвід».

Учасником, що змусив багатьох плакати, став 25-річний командир комендантського взводу тилового забезпечення ЗСУ Юрій Городецький. У 18 років Юрій вступив до лав ЗСУ, адже в нього народився перший син. Вокаліст каже, що для нього важливо, щоб діти росли та жили у вільній європейській країні. Щоразу йдучи на передову, Юрій не забуває про гітару, й кожне таке відрядження не проходить без його концерту. Хлопець заспівав гімн столиці України «Києве мій» та потрапив до команди Наді Дорофєєвої.

Командир комендантського взводу тилового забезпечення ЗСУ Юрій Городецький

«Хочу від себе сказати, що я пишаюся тим, що маю можливість не тільки зустрічатися з вами тут, але і що маю можливість дихати з вами одним повітрям, разом з іншими українцями, — сказав Артем Пивоваров, звертаючись до Юрія. — Завдяки вашій незламності наша країна живе. Ви — наші мотиватори!»

Під час зйомок «сліпих прослуховувань» на сцену «Голосу» вийшло 60 різножанрових вокалістів. Після першого етапу найбільша команда у Юлії Саніної — вона обрала чотирьох вокалістів. Поки що найменше учасників у Артема Пивоварова — триразовий чемпіон світу з карате Гідаят Сеідов. До Гідаята повернулися всі тренери, але співак обрав Артема. Разом з ним він виконав хіт «Дежавю».

У коментарях на соціальній сторінці «Голосу країни» жваво обговорюється перший етер.

«Юлію дуже чекали! — написав шанувальник. — Прямо у перший день так багато учасників пішли до неї!«

Але враження після етеру розділилися.

«Може другий етер буде кращим, ні одна пісня не дійшла до серця, вибачте, будь ласка», — жаліється шанувальник.

Нагадаємо, у Варшаві стартували зйомки «батлів» команд зіркових тренерів.

«ФАКТИ» писали, що між артистами Колею Сєргою та Тіною Кароль виник скандал.

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