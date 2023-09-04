Чемпіон світу та командир взводу: всі подробиці першого етеру «Голосу країни-13»
Відбулася прем’єра європейського сезону «Голосу країни-13» (1+1 Україна). Відомо, що новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. У червоних тренерських кріслах проекту: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва. За новими правилами, команди складатимуться із десяти співаків.
Епізод «сліпих прослуховувань» розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про героїв та цивільних, які загинули через повномасштабну війну.
Першою на сцену вийшла 33-річна харків’янка Галина Печеніжська. Жінка від початку повномасштабного вторгнення живе у Німеччині.
«Після початку повномасштабного вторгнення ми з мамою та донькою евакуювалися до Німеччини, — сказала Галина. — Майже одразу за кордоном я почала відчувати тугу за своєю домівкою і страждати від того, що я не могла знайти роботу. В той момент я вирішила піти до церкви, адже в Німеччині церква вирішує багато питань. Я розповіла диякону, що маю музичну освіту і дуже хочу створити хор. Він здивувався, але дав мені шанс. Наразі в моєму хорі співають більше 40 людей, про нас пишуть у місцевих газетах, і ми несемо українську культуру у світ».
Галина потрапила до команди Юлії Саніної.
Не обійшлось і без зіркових зізнань.
«В дитинстві я збирав пляшки для того, аби купувати собі перші аудіокасети, — розказав тренер-дебютант Іван Клименко. — Коли став старшим, то грав на вулицях в Китаї і за день встигав заробити стільки грошей, щоб нам з друзями вистачило на їжу та готель. Наступного дня знову починалась боротьба за виживання. До речі, я грав не тільки на вулицях Китаю, а й України, так що в мене теж є такий досвід».
Учасником, що змусив багатьох плакати, став 25-річний командир комендантського взводу тилового забезпечення ЗСУ Юрій Городецький. У 18 років Юрій вступив до лав ЗСУ, адже в нього народився перший син. Вокаліст каже, що для нього важливо, щоб діти росли та жили у вільній європейській країні. Щоразу йдучи на передову, Юрій не забуває про гітару, й кожне таке відрядження не проходить без його концерту. Хлопець заспівав гімн столиці України «Києве мій» та потрапив до команди Наді Дорофєєвої.
«Хочу від себе сказати, що я пишаюся тим, що маю можливість не тільки зустрічатися з вами тут, але і що маю можливість дихати з вами одним повітрям, разом з іншими українцями, — сказав Артем Пивоваров, звертаючись до Юрія. — Завдяки вашій незламності наша країна живе. Ви — наші мотиватори!»
Під час зйомок «сліпих прослуховувань» на сцену «Голосу» вийшло 60 різножанрових вокалістів. Після першого етапу найбільша команда у Юлії Саніної — вона обрала чотирьох вокалістів. Поки що найменше учасників у Артема Пивоварова — триразовий чемпіон світу з карате Гідаят Сеідов. До Гідаята повернулися всі тренери, але співак обрав Артема. Разом з ним він виконав хіт «Дежавю».
У коментарях на соціальній сторінці «Голосу країни» жваво обговорюється перший етер.
«Юлію дуже чекали! — написав шанувальник. — Прямо у перший день так багато учасників пішли до неї!«
Але враження після етеру розділилися.
«Може другий етер буде кращим, ні одна пісня не дійшла до серця, вибачте, будь ласка», — жаліється шанувальник.
Нагадаємо, у Варшаві стартували зйомки «батлів» команд зіркових тренерів.
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