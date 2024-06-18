«Скоро побачимося»: зірка «Форсажу» зізнався, що у нього рак

46-річний пуерториканський репер і співак (справжнє ім'я Вільям Омар Ландрон Рівера), який прославився роллю і саундтреком до фільму «Форсаж», опублікував пост в Instagram, в якому повідомив, що у нього діагностували рак.

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«Сьогодні так, але завтра у мене не буде раку, — підписав Дон Омар фотографію, на якій зображений лікарняний браслет з медичного центру в Орландо. — Добрі наміри добре сприймаються. Скоро побачимося. #Рак, бляха-муха», пише People.

Новина про його діагноз з'явилася всього через кілька годин після того, як він опублікував в Instagram ролик з прослуховуванням танцюристів для другого етапу свого туру Back to Reggaetón.

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«Найбільш особливим у сьогоднішніх прослуховуваннях є те, що є люди, які хочуть наважитися мріяти разом зі мною, — написав Дон Омар. — Дякую кожному з вас, хто виклався на танцполі! Цей другий етап туру приходить з усім необхідним».

У 2023 році співак повернувся зі своїм альбомом Forever King і вирушив у 20-денний тур Back to Reggaetón, який тривав з 7 березня по 21 квітня і завершився в Kaseya Center в Маямі. Однак Дон Омар вирішив продовжити тур.

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Другий етап туру розпочнеться 7 серпня, в Окленді, штат Каліфорнія, а завершиться 14 вересня на UBS Arena в Ельмонті, штат Нью-Йорк. Під час туру співак відвідає такі міста, як Сан-Дієго, Портленд, штат Орегон, Тампа, штат Флорида, і Ньюарк, штат Нью-Джерсі.

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