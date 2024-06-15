Кейт Міддлтон вперше за довгий час з’явилася на публіці

В суботу, 15 червня, у Лондоні проходить традиційний парад Trooping the Colour, присвячений офіційному дню народження монарха і на ньому вперше за довгий час з'явилася принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка днями розповідала, як проходить її лікування від раку.

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Раптове зникнення Кейт Міддлтон з радарів після операції на черевній порожнині викликало безліч чуток і породило різні теорії змови. Хтось запевняв, що принцеса втекла з палацу, викривши чоловіка у зраді, хтось — що вона зробила пластичну операцію чи зовсім померла, що ретельно ховається від громадськості.

Проте напередодні Trooping the Colour Міддлтон вийшла на зв'язок із шанувальниками.

Вона також пообіцяла найближчим часом з'явитися на публіці та дотримала слова.

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На парад Trooping the Colour принцеса прибула в білій сукні авторства дизайнера Jenny Peckham, прикрашеній смугастим бантом, і чорно-білому капелюшку, створеному Philip Treacy.

Образ принцеса доповнила білими туфлями Jimmy Choo на підборах, і замшевим чорним клатчем від Mulberry. Волосся Кетрін було зібрано в красиву зачіску, на обличчі був макіяж, а у вухах сережки з перлів у формі квітки Cassandra Goad. Також принцеса носила брошку ірландського гвардійського полку.

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Її, звичайно ж, супроводжували чоловік принц Вільям та діти: принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта.

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Спочатку Кетрін сфотографували в авто, а згодом — у спеціальній парадній кареті.

За фінальною частиною параду — вильотом літаків Королівських військово-повітряних сил Великобританії — королівська родина спостерігала з балкону Букінгемського палацу.

До речі, Кейт виглядає просто чудово, зі своєю знаменитою посмішкою на обличчі.

Також стало відомо, що найбагатша сім'я Азії святкує майбутнє весілля свого сина. Індійський мільярдер Мукеш Амбані одружує 29-річного сина Ананта з 29-річною Радикою Мерчант, донькою іншого індійського мільярдера Вірена Мерчанта. Святкові заходи почалися ще у березні. На них вже було витрачено близько 53 млн доларів.

Фото: Max Mumby, George Cracnell Wright

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