Астрологиня Анжела Перл вважає, що у третю середу місяця, 19 червня, на роботі необхідно правильно розставити пріоритети та зосередитись на головному.

ВІДЕО ДНЯ

Це чудовий час для пошуку однодумців та союзників, які в майбутньому зможуть стати в нагоді. Крім того, багатьом людям сьогодні вдасться зміцнити ділові зв'язки, говориться у складеному завдяки підказкам зірок гороскопі.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам слід бути готовими до деяких нерозуміння з боку ділових партнерів. У роботі з документами можливі помилки, тому важливо бути уважнішими. Якщо є можливість краще взяти відгул. Нервова система перебуває у особливу небезпеку, отже варто берегти її.

РЕКЛАМА

Телець (20 квітня — 20 травня)

День підходить для пошуку однодумців. Якщо поділитись з ними своїми ідеями, можна почати реалізовувати їх разом. Можливі пропозиції щодо участі у серйозному проекті, який у майбутньому почне приносити відчутний дохід. Рекомендується замислитися над пропозицією та підвищувати кваліфікацію, записавшись на курси або купивши відеоуроки.

РЕКЛАМА

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо діяти рішуче і не боятися, є всі шанси досягти хороших результатів у роботі та бізнесі. Деякі люди в оточенні можуть намагатися спантеличити, важливо не піддаватися на провокації. Можливі приємні новини здалеку, які піднімуть настрій. Деякі Близнюки можуть знайти свою другу половинку.

РЕКЛАМА

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки можуть зіткнутися із складністю збереження спокою, оскільки протягом дня можливі несподівані події. Однак серйозних проблем не передбачається. У другій половині дня рекомендується зайнятися творчістю. Розсудливість допоможе уникнути проблем, а в особистих стосунках варто бути більш стриманим та уважним.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День виявиться дуже сприятливим, тому Левам вдасться вирішити багато проблем та завдань. В результаті можна досягти добрих результатів. Найкраще вдаватимуться ті справи, які вимагають творчого підходу, тому рекомендується виявляти фантазію. Поїздки у цей день складуться вдало, а на дорозі можуть відбутися цікаві знайомства.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Протягом дня можливі різні несподіванки, які змусять глянути на світ навколо новими очима. Цього дня особливо гостро виявляться лідерські якості. Дівам вдасться легко об'єднати людей і завдяки цьому швидше досягти поставлених цілей. Увечері плани можуть змінитися, але ця обставина не засмутить Дів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ранок буде непростим: Терезам доведеться долати хвилювання та переживання з різних приводів. Є ймовірність припуститися помилок, які потім доведеться виправляти. Довіряти новим знайомим не варто, тому що вони можуть виявитися корисливими людьми. Проте ситуація незабаром зміниться на краще.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам у цей день буде нескладно справити гарне враження на оточуючих. Люди, які раніше недооцінювали вас, можуть змінити свою думку на краще. Перед Скорпіонами раптово з'являться нові перспективи. Важливо схопити успіх за хвіст якнайшвидше. Також з'являться нові впливові союзники.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День найбільше підходить для вирішення фінансових питань. Стрільці сповнені сил та енергії, які завдяки хорошому настрою передається оточуючим. Ділові зустрічі цього дня відбуватимуться вдало. У другій половині дня можливі незаплановані витрати, тому покупки краще відкласти на більш вдалий час.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Початок дня виявиться особливо насиченим: чекає багато справ, кожна з яких потребує окремого підходу. Можна сміливо звертатися по допомогу до старих знайомих — вони не відмовлять. Пізніше настане спокійніший час, коли можна буде зайнятися коханим хобі. Увечері надійдуть добрі новини.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня Водоліям буде нелегко досягти хороших результатів як у роботі, так і у бізнесі. Доведеться виявити наполегливість і навіть твердість. Попереду боротьба із сильними суперниками. А ще Водолії отримають важливу інформацію, яка стане в нагоді в майбутньому. Також можуть відбутися приємні знайомства.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День виявиться насиченим. Приплив сил і енергії дозволить Рибам досягти багатьох поставлених цілей. Надійдуть ділові пропозиції, які варто розглянути уважніше. Увечері рекомендується зателефонувати друзям і зустрітися з ними, щоб провести час разом, розслабитися і відновити сили.

Огляд музичних новинок сьогодні краще почати з розповіді про народну улюбленицю Гелю Зозулю, яка змогла кілька годин тому здивувати шанувальників.

«Якщо ви помітили, у кліпі на „Бавовну“ я знімалась без фати. Дійсно, то було не справжнє весілля, але це ж традиційний атрибут нареченої. Тоді я відмовилась її одягати. Але зараз все змінилось, і ви скоро зрозумієте чому», — розповіла вона І фанати затамували подих: «Невже, Гелю?!»

На щастя, Геля не одна «зозуля» в українському шоубізі. Ще одну, схоже, знайшов Влад Гнатковський.

Про більш серйозні теми заспівали Azov Kems.

В двох новинках останніх днів з'явились слова «мі». Виявляється, так зворушливо — «Мі» — називає свою донечку Yarmak.

В той же час у виконавця T A I S O N (taison_1998) «Мі» — це неправильний наголос у слові «цунамі».

Якщо перейти до більш «легких» тем, то продовжує радувати шанувальників «краш» Волканов. Цього разу Діма підірвав місто Дніпро, влаштувавши «легкий стриптиз» — співак викинув дівчатам-фанаткам свою сорочку — певно, в готелі не було води випрати її.

А Юра Звонарж попередив свою кохану, що у випадку чого її може забрати «П'ятий патруль».

На щастя, ситуацію трохи розрядили майстри «легкого жанру», які «розрулили» відносини.

І зовсім розрядив розмову ветеран українського шоу-бізу, який показав себе молодого та юного у першому складі гурту «ВВ».

Крім того, на ще кілька знаків Зодіаку чекають подарунки від Всесвіту — життя продовжується!

171

Читайте нас у Facebook