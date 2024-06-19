Поляки почали поливати кордон свинячим гноєм: що відбувається

Фермери, пов'язані з низовим Всепольським протестом фермерів, вирішили відреагувати на нові повідомлення про нелегальних мігрантів, які щодня намагаються потрапити до Польщі через кордон з білоруссю. Фермери організували акцію, щоб перешкодити іноземцям перетинати польський кордон без дозволу, пише Wiadomosci. Фермери поділилися подробицями акції в соціальних мережах.

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«Ми починаємо поливати свинячим гноєм прикордонну смугу на польсько-білоруському кордоні. Цим ми покажемо, що ми солідарні з польськими силовиками. Ми покажемо можновладцям, як треба захищати нашу територію», — говорить один фермер у відео, опублікованому в мережі.

Інший уточнює, що вони будуть лити тільки там, де є згода. Кадри зняті на тлі паркану, схожого на той, що стоїть на кордоні з білоруссю.

«Все буде зроблено відповідно до закону. Ми розраховуємо на те, що якщо ми виллємо свинячий гній, то нелегали не будуть перетинати цю смугу, якщо вони дійсно мусульмани», — додає другий фермер.

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Фермери припускають, що більшість нелегальних іммігрантів, які хочуть перетнути польсько-білоруський кордон, є мусульманами. Послідовники ісламу вважають свиней нечистими тваринами.

З 13 червня біля кордону діє так звана буферна зона. Це означає тимчасову заборону на перебування громадян у регіоні.

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Додамо, що 6 червня повідомили про смерть польського прикордонника. Його наприкінці травня поранив один з мігрантів на білоруському кордоні.

Раніше повідомлялося, що Польща, а посилила охорону кордонів з білоруссю.

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