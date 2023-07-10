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«Є спроби дестабілізації ситуації»: Польща перекидає понад 1000 солдатів до кордону з білоруссю

21:01 11 липня 2023
військовий

Польща планує розмістити понад 1000 солдатів на своєму східному кордоні з білоруссю.

«Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації на кордоні нашої країни, — вважає міністр оборони Маріуш Блащак. — Ми посилюємо свою присутність на сході Польщі, 1000 військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки зі складу 12-ї механізованої бригади та 17-ї механізованої бригади перемістяться на схід Польщі».

Про це повідомило у твіттері генеральне командування Збройних Сил Польщі.

Причиною цього є побоювання, що перебування найманців «Вагнера» в білорусі може дестабілізувати ситуацію на кордоні.

За даними польської влади, кількість нелегальних перетинів кордону мігрантами зростає. Тільки минулої п'ятниці 200 осіб, серед яких марокканці, індійці та ефіопи, намагалися перетнути кордон з Білорусі, згідно з даними Прикордонної служби, щоб потрапити до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білорусь у бажанні дестабілізувати Польщу за допомогою нелегальної імміграції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що напередодні саміту НАТО президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку.

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