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«Встаю на захист своєї країни»: популярна акторка оголосила про важливе рішення

19:35 19 червня 2024
Марія Агапітова

Акторка Національного театру імені Лесі Українки, актори якого служать у збройних силах, Марія Агапітова стала до лав ЗСУ. Про це Марія написала на своїй сторінці у соціальній мережі. Виявилось, 29-річна акторка ще у 2022 році хотіла зі зброєю захищати країну.

«В 2022 році, стоячи в величезній черзі в ТЦК, мене не взяли, зі словами: „прийде і твій час“, — написала Марія. — Ось він і прийшов! Я встаю на захист своєї країни! Але для цього мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає. А най жахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче».

Марія звернулась до своїх підписників з закликом про допомогу у придбанні необхідного обладнання.

«На даний момент мені потрібно: плитоноска, дві плити, РПС, 4 підсумка, — написала акторка. - І все це виходить 50 000 грн. Буду дуже вдячна за кожну копієчку».

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У коментарях підтримали рішення Марії, захоплюючись її вчинком.

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«Машо… Ти НЕЙМОВІРНА, — написали шанувальники. — Хай бережуть Тебе Матір Божа, Янголи … Господь«

«Бережи себе, ангела охронця на всіх твоїх шляхах», — побажали дівчині.

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В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» популярний актор театру імені Лесі Українки розповідав про зміни у житті.

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