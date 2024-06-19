Рада у першому читанні підтримала створення військової поліції

Верховна Рада, яка хоче позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів, підтримала у першому читанні законопроєкт про Військову поліцію (№ 6569-д).

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Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Документ підтримали 247 народних депутатів. Проєкт закону передбачає формування військової поліції з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони.

Метою створення Військової поліції визначено забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Її діяльність координується Кабміном через міністра оборони. Під час дії воєнного стану координацію здійснюватиме головнокомандувач ЗСУ.

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Коло завдвань військполу:

попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту;

провадження у справах, віднесених законом до компетенції військової поліції;

оперативно-розшукова діяльність;

запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень;

забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

захист державного майна від протиправних посягань;

забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців;

контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

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За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн.

Зокрема, під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

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Крім того, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Нагадаємо також і про перелік документів, без наявності яких водія напевно затримають на найближчому блокпосту.



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