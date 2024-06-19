Залишитесь з пустим гаманцем: хто з пенсіонерів не отримає пенсії у липні

Українські пенсіонери вже звикли до «експериментів» чиновників з виплатами, але дехто з них може не отримати гроші в липні через власну неуважність.

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Про це пише видання «На пенсії».

Йдеться про тих українців, хто не пройде до кінця червня ідентифікацію.

Ідентифікацію кожні шість місяців мають проходити внутрішньо переміщені особи, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року. Це потрібно для того, щоб переконатися, що пенсійні виплати отримує саме та людина, якій вони призначені.

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Пенсіонери зі статусом ВПО мали пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Тим, хто не встиг цього зробити, виплату пенсій призупинили. Втім, виплати можна відновити — достатньо лише пройти ідентифікацію

Зробити це можна у будь-який зручний спосіб:

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- особисто у відділенні Пенсійного фонду України;

- особисто у відділенні Ощадбанку;

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- по відеоконференції — заявку можна подати за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою «Дія. Підпис»;

- у дипломатичних установах України за кордоном — у цьому випадку обов’язково передати документи про проходження ідентифікації органу Пенсійного фонду України (поштою або через вебпортал ПФУ).

Зазначимо, що мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 грн, а максимальна — 23 610 грн, середній розмір пенсії складає 5 743,27 грн. Тобто, кожному з пенсіонерів буде що втрачати, тому краще встигнути ідентифікуватися.

Нагадаємо, відомий пенсійний експерт Сергій Коробкін розповів, чому українським пенсіонерам неправильно нараховують пенсію.

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