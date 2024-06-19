«ЗАЕС є спадщиною Радянського Союзу»: український «атомник» Євген Бахмач оскандалився заявою

Черговий радянський функціонер вибухнув хвалебними промовами на адресу СРСР та росії. Природно, як за кремлівським темником, у своєму інтерв'ю пенсіонер та по сумісництву власник НВП «Радій» Євген Бахмач намагається позиціювати себе українським атомником.

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На скандальне інтерв'ю Євгена Бахмача, яке він дав пропагандистському ЗМІ губернатора Санкт-Петербурга, звернув увагу директор Інституту досліджень розвитку Східно-Європейських країн Андрій Істевич.

За словами Істевича, інтерв'ю повне антиукраїнської пропаганди прокотилося цілою низкою видань росії, викликавши очікувану хвилю овацій і захоплень серед шанувальників радянської спадщини і московії, що встає з колін.

Що сказав Євген Бахмач в інтерв'ю російському Інформаційному Агентству «Гольфстрім» (текст наводимо без змін — Авт.):

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Пан Бахмач вважає, що ЗАЕС є спадщиною Радянського Союзу, будували його росіяни та об'єкт став гордістю усієї Європи. Україна ж останні десятиліття не могла обслуговувати АЕС, що старіє, належним чином з низки причин. Тож у плані безпеки майбутнє ЗАЕС у росії значно спокійніше.

«Зараз дві країни перебувають під впливом різновекторної пропаганди і в цьому божевіллі дуже складно помітити загрозу, а також її запобігти. Той факт, що навколо ЗАЕС не було створено так званої безпечної зони, яку б могли забезпечувати представники МАГАТЕ з гарантіями від обох сторін конфлікту, це серйозна небезпека. А ще великою небезпекою стає неможливість своєчасного та планового обслуговування найбільшої Атомної електростанції із загрозою диверсій», — зазначає Євген Бахмач.

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Водночас за словами Євгена Бахмача, у майбутньому, після закінчення конфлікту, ЗАЕС могла б забезпечувати як нові території росії, так і українські області. Це дасть можливість мирно співіснувати та гарантувати повну безпеку обох країн.

Андрій Істевич упевнений, що інтерв'ю власника українського НВП «Радій» Євгена Бахмача російським пропагандистам — не лише є приводом для перевірки громадянина України з боку СБУ, а й виглядає як плювок в обличчя людяності та здорового глузду. Істевич додає, що загалом за подібні коментарі варто позбавляти громадянства або відправляти до тюремної психіатричної лікарні.

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