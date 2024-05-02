Росіяни запускають дрони-камікадзе просто над реакторами Запорізької АЕС (відео)
Російські окупанти продовжують мілітаризувати територію загарбаної ними Запорізької АЕС. Але якщо раніше звідти по території Дніпропетровщини завдавали артилерійських ударів, тепер ворог почав здійснювати звідти і пуски ударних дронів типу «шахед». Відео одного з них потрапило в кадр, знятий FPV-дрона ворога. До ГУР він потрапив за допомогою засобів радіоелектронної розвідки.
Зазначається, що «шахеди» пролітають безпосередньо над ядерними реакторами окупованої Запорізької АЕС.
«Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D. TT, що вказує на постачання дрона окупаційним військам міністерством оборони рф», — йдеться в повідомленні.
Траєкторія польоту російського дрону проходить у бік підконтрольних Україні Нікопольській та Марганецькій громад, які зазнають щоденних атак ворога з повітря.
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Коментуючи оприлюднене відео, представник ГУР МО Андрій Черняк констатував, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили оборони України не можуть завдавати ударів у відповідь через півторакілометрову близькість до атомної станції.
Отримані розвідкою дані свідчать, що територію захопленої атомної електростанції з літа 2023 використовують для тренувань пілотів fpv-дронів зі школи «арханґєл», яка фінансується головним управлінням генштабу зс рф (колишнє «ГРУ»).
Нагадаємо, що раніше масове виробництво дронів для цієї школи виявили в анексованому Криму.21
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