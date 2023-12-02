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На ЗАЕС стався повний блекаут: радіаційна безпека під загрозою

11:02 2 грудня 2023
Окупанти на ЗАЕС

На окупованій ворогом Запорізькій АЕС вночі 2 грудня стався черговий повний блекаут. Це створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці на станції.

Про це повідомили у «Енергоатомі».

Зазначається, що ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ. Через неї ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Крім того, о 02:31 під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ.

Через блекаут Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Увімкнулися усі 20 генераторів, потім у роботі залишили 8.

«Енергоатом» наголошує, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням. Блок потребує термінового переведення в холодний стан.

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«Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим є важким для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока», — йдеться у повідомленні.

Українські фахівці о 7:00 2 грудня відновили зв'язок з українською енергосистемою, а саме роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

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Втім «Енергоатом» підкреслює, що черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

Як відомо, найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

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Наразі на станції перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів. Раніше в «Енергоатомі» зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

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