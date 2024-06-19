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Хадж завершися трагедією: під час мусульманського паломництва загинули щонайменше 550 людей

19:11 19 червня 2024
Мекка

В той час як в Україну повертається прохолода, інші регіони планети страждають від неймовірної спеки, яка не тільки викликає дискомфорт, а й призводить до справжніх трагедій.

Так, у Саудівській Аравії щонайменше 550 людей померли через спеку під час здійснення щорічного паломництва — хаджу. Про це повідомляє Reuters.

Триста двадцять три загиблих були єгиптянами, більшість з яких померли через хворобу, спричинену спекою. Понад 40 загиблих паломників приїхали до Мекки з Йорданії, 35 — з Тунісу.

Крім спеки, до загибелі людей привели тиснява, підпали наметів та інші нещасні випадки.

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Зазначимо, що хадж — це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів, як пророк Мухаммед навчав своїх послідовників 14 століть тому. Це одне з найбільших масових зібрань у світі, яке вважається обов’язком для мусульман. Цього року хадж тривав з 14 по 19 червня.

За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, очікувалося, що в ньому візьме участь понад 1,8 мільйона паломників.

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Щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 людей, було зареєстровано понад 10 тисяч нездужань паломників, пов'язаних зі спекою.

Нагадаємо, що одним із засобів боротьби зі спекою в Україні деякі люди вважають приготування легких овочевих салатів, які не вимагають багато уваги на приготування, але досить добре стабілізують температуру тіла людини.

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