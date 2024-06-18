Спека закінчиться, не розпочавшись: в Україну йде похолодання

В Україні знову зміниться погода. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Завтра — спека, післязавтра — знову свіжість! В Україні 19-го червня протягом дня очікується +28+32 градуси, на півдні до +34 градусів. Без дощів. Якісь синоптичні „блохи“ хіба що на Волині, Чернігівщині та Сумщині, в сенсі, локальні дощики. А 20-го червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20+25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18+22 градусів! Зниження температури повітря у четвер, зрозуміло, супроводжуватиметься дощами та грозами. Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки», — написала вона.

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За прогнозом Дііденко, у Києві 19-го червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28+30 градусів. 20-го червня через візит холодного атмосферного фронту в столиці посвіжіє до +20+23 градусів, передбачається короткочасний дощ із грозою.

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«У зв'язку з проходженням 20-го червня атмосферного фронту атмосферний тиск знизиться, стрибки тиску та градусів можуть негативно вплинути на метеопатів, особливо на людей із серцево-судинними недугами. Будьте уважними до себе та до тих, хто поруч», — написала вона.

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Як писали «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотніше, ніж минулорічне. Найвища температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

Фото: Pixabay

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