Рецепт з архіву Людмили Борщ: салат «Мексика» — виручить господиню, коли спекотно й не хочеться нічого готувати

Кулінарка Людмила Борщ, відома українцям салатами «Одеса», «Французький бульвар» та іншою смакотою, вже кілька років не публікує нових рецептів, але не заперечує проти публікації її колишніх напрацювань.

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«Буду рада, якщо мої ідеї допоможуть молодим колегам зробити перші кроки у кулінарному мистецтві», — написала Людмила у соціальній мережі.

Яскравим прикладом підходу Людмили Борщ до створення нових страв може стати салат з оригінальною назвою «Мексика».

«Салат з огірками та помідорами, який підкорює з першої ложки. Готуйте його кожного дня на роботу, на пікнік — будь-куди. Адже в салаті дуже багато вітамінів та всього смачного і корисного! А найголовніше, що він готується дуже просто — „все змішав і подавай на стіл“. Зберігати салат потрібно в холодильнику, так він набагато смачніший і кращий. Гострий перець додайте до смаку… Поки що пора свіжих овочів обов'язково приготуйте цей смачний салат і здивуйте своїх рідних», — представляє кулінарка свою страву.

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Для приготування вам знадобляться:

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помідор — 2−3 шт

огірок — 3 шт

болгарський перець — 1 шт

консервована кукурудза — 3 ст. л

квасоля (відварена чи консервована) — 5 ст. л

перець чілі — 1 шт

лимонний сік

олія

сіль.

Технологія приготування салату надзвичайно проста: всі складники нарізаються рівними шматочками (лише перець чилі варто порізати більш дрібно). Помідори варто використати і червоні, і жовті (якщо немає, візьміть різнокольорові перці).

Заправляється салат лимонним соком та олією.

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Також ви завжди можете приготувати салат під назвою «Загадка» — це якщо ви наперед не знаєте, що саме у вас вийде.

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