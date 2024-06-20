У Києві невідомі вандали поглумилися над могилами Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла та інших героїв війни (відео)

Вночі невідомі спаплюжили кілька могил загиблих українських воїнів, зокрема, Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі», який загинув у березні 2023 року під Бахмутом.

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«На могилах загиблих воїнів — „Да Вінчі“, „Джуса“ (Андрій Пільщіков. — Авт.), Петриченка сьогодні вночі зробили розром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам, абсолютні пі… си, хто це зробив, буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного», — повідомила бойова медикиня Аліна Михайлова.

Нагадаємо, що Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув у квітні 2024 року на Донеччині.

Ексклюзивний матеріал «Позивний „Привиди Києва“ придумав Андрій: минуло 40 днів після трагічної загибелі в авіакатастрофі військового льотчика „Джуса“ та його побратимів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото — скріншот

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