Зеленський у присутності прем'єра Фінляндії попрощався з легендою ЗСУ (відео)

У п`ятницю, 10 березня, в Києві прощаються з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі), який днями загинув під Бахмутом.

Напередодні прощання з героєм відбулося у селі Бовшів Івано-Франківської області, а сьогодні — у Михайлівському соборі, де зібралося багато людей. Церемонію відвідав президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Після цього прощання тривало на столичному Майдані незалежності. Фотографії з церемонії виклав юрист Масі Найєм.

Також сьогодні відбулася церемонія прощання з бійцями 241-ї бригади територіальної оборони міста Києва — батьком Олегом (позивний Хома) та його сином Микитою (позивнийТурист), які з перших днів повномасштабного наступу пішли боронити свою землю у складі ТРО.

Фото 241-ї бригади

Бійців поховали на столичному Лісовому цвинтарі.

А 7 березня в Кременчуці поховали військовослужбовця Максима Тихоненка з позивним Демон. Він загинув 27 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Фото зі сторінки 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС

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