«Більше сексу, ніж у повністю оголених»: зірка «МайстерШефа» влаштувала «голу» фотосесію (фото)

Суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Мартиновська, яка нещодавно розкрила подробиці свого особистого життя, влаштувала «голу фотосесію» в душі та виклала фотографії у мережу.

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«Ні, зазвичай в душ зі своєю подругою чи з фотографом я не ходжу. Та коли твоя подруга і є фотограф, а душ ще той, який ми майже й забули, сільський… А в ньому, крізь виноградну лозу, що жадібно обплела шифер, пробивається полуденне сонце. В такому разі й у такий душ можна вдвох», — жартує Мартиновська.

Фото зі сторінки Ольги Матриновської

Фото зі сторінки Ольги Матриновської

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Фото зі сторінки Ольги Матриновської

Фото зі сторінки Ольги Матриновської

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Фоловери Мартиновської висловлювали своє захоплення як фотографіями, так і самою моделлю: «Як ніжно, сексуально і при цьому витончено, стримано й не пошло!», «Тепер ми знаем, що в Олі є красиве тату, а згадалось дитинство з літнім душем і нагрітою за день сонцем водою!», «А мені подобається … Що такого? Це, навіть, не ню… Так: красиво та заздрісно», «Шикарне тіло. Молодець, поважаю».

Втім, були й такі, хто критикував фотосесію, заявляючи, що «це вже занадто».

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Раніше Мартиновська розповідала, що разом з донькою їздила у Париж. Дівчинка проведе у Франції канікули разом з татом, Іваном Кобцем.

Фото зі сторінки Ольги Матриновської

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