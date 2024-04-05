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«Старший на 17 років»: суддя «МастерШеф» розповіла про свого коханого

16:05 5 квітня 2024
Ольга Мартинівська

Популярна шеф-кухарка Ольга Мартиновська, яка нещодавно заявила про початок зйомок нового сезону «МастерШеф», вперше розкрила подробиці свого особистого життя. У проєкті «Прокинься з Ектором» вона розповіла про коханого, якого колись сама собі намріяла.

«Він такий, як я собі уявляла, — зізналась Ольга. — Кажуть, щоб зустріти свою людину, треба точно знати, яка вона: якого зросту, якого кольору очі, волосся. Для мене було принципово важливим завжди, щоб мій обранець був високого зросту, вищим за мене. Нічого не маю проти низеньких хлопців, просто з чоловіками, які нижчі за мене, почуваюсь гігантом чи динозавром, мені некомфортно. Я вірю в любов між парами будь-якого зросту, але у кожного з нас свої таргани в голові. Ще мені важливо, щоб він був старшим за мене. Я вже мама для Віри, і не хочу бути мамою для когось ще. У нас з ним різниця 17 років».

Ольга розповіла, що познайомилась зі своїм обранцем в соціальній мережі. Також шеф-кухарка поділилася, як на нові стосунки відреагували її батьки.

«Ми з батьками дійшли в наших стосунках до того рівня, що без необхідності не ліземо з питаннями чи порадами як кому бути, — сказала Ольга. — Єдине, що каже мені мама: «Я дуже хочу, щоб ти була щасливою. Навіть не показуй мені та не розказуй, хто це. Просто дай мені знати, що ти щаслива».

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В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Ольга Мартиновська розповіла про свої почуття під час великої війни.

Нагадаємо, Оля Полякова провела «майстер-клас» з приготування різотто.

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