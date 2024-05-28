«Два роки розлуки»: суддя «МастерШеф» записала чуттєве відео

Суддя популярного кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка нещодавно розповіла про свого коханого, разом з донькою поїхала до Парижу. На своїй сторінці у соціальній мережі Ольга зізналась, що дівчинка проведе у Франції канікули, а от сама Мартиновська повернеться до України. Її донька Віра залишиться разом з татом, Іваном Кобцем.

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«Дощ. Париж. Розвʼязані шнурочки. Заплутане волосся. І два роки розлуки, — саме так підписала Ольга чуттєве відео, на якому зняла зустріч тата та доньки. — Big little love. То назавжди».

Віра з татом

Відомо, що подружжя вже давно не живе разом. Ольга та Іван познайомились в одному з закладів Києва, де обоє працювали. У 2015 році вони побралися, а у 2020-му оголосили про розлучення. Відомо, що Іван на пʼять років молодший за Ольгу. Раніше Ольга була співвласницею ресторану у самому центрі Парижу, але з початком повномасштабного вторгнення вийшла з цього бізнесу.

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Дописувачі відразу відреагували на відео, а одним з перших запитань було, чому чоловік не в Україні. Мартиновська пояснила, що Іван вже пʼять років живе за кордоном.

Шанувальники підтримали бажання Ольги бути у гарних стосунках з колишнім чоловіком.

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«Які ж ви молодці, що, не дивлячись ні на що, ви залишились свідомими батьками, це так важливо для дитини», — написали у коментарях.

«Коли вона с Вірунькой, то схожа на маму, коли з батьком, то — на нього, — зауважили дописувачі. — Яка гарна дівчинка — та мама супер!»

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Ольга Мартиновська розповіла про зміни у житті.

Нагадаємо, мережа негативно відреагувала на початок зйомок нового сезону «МастерШеф».

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