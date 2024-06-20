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В Одесі шукають водія, який прокотив співробітника ТЦК на капоті авто (відео)

12:03 20 червня 2024
Співробітники ТЦК та водій

В Одесі, де нещодавно у місцевому ТЦК та СП сталася сутичка, в якій брали участь військові та медики «швидкої», розшукують автомобіль, який вранці 20 червня «прокатив на капоті» співробітника військкомату.

Відео, на якому зафкісовано цей момент, виклав у мережу канал «Х…я Одеса».

Водій газонув, коли кілька співробітників Територіального центру комплектування «оточили» машину. Один із них опинився на капоті, а другий спробував на ходу відчинити пасажирські дверцятаі. Проте водієві вдалося втекти.

Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині військовослужбовець ТЦК та СП отримав ножове поранення, а на Львівщині військовий, який перевівся у військкомат після поранення, отримав закриту черепно-мозкову травму — на нього напав мешканець Яворова.

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Фото — скріншот

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