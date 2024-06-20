«Колись я знову посміхнусь»: актор та військовий Гарік Бірча записав зворушливе відео

Популярний актор Гарік Бірча, який з перших днів війни вступив до лав тероборони, звернувся до своїх підписників у соціальній мережі. Гарік, знаходячись на фронті, записав відео, у якому читає власний вірш: «Колись я знову посміхнусь… Коли замовкнуть всі гармати, Обійме сина сива мати, І я вже сивий пригорнусь…«

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Підписники Гаріка Бірчі відразу зреагували на його допис подякувавши за те, що він боронить країну від ворога. Вірш актора у багатьох викликав сльози та відгукнувся в самих серцях.

«Ось так… Віталька … - написали у коментарях. — Здавалось, що під цією маскою хтось простий і недалекий, здавалось… як часто нам здається… А поруч так багато „патріотів“, це також здавалось… Дякую за захист!!! Дякую, що я живу ціною вашого поту і крові».

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«Повертайтесь, будь ласка, З ПЕРЕМОГОЮ, живим, здоровим і неушкодженим! — побажали актору. — Хай Бог і Янголи будуть з усіма нашими ГЕРОЯМИ! Усім нашим захисникам шана і низький уклін!»

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«Гарік — це та людина творчого напрямку, за яку не соромно та якою можна пишатись, — написали шанувальники. — Дякую, Віталька! Слава Україні!»

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Нагадаємо, актор Гарік Бірча став відомим завдяки серіалу «Віталька», у якому він зіграв головну роль. Також Бірча був одним з тренерів проєкту «Ліга сміху».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що актор Юрій Феліпенко також вступив до лав ЗСУ.

А телеведучий Орест Дрималовський вже приступив до виконання завдань на фронті.

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