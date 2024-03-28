38.93 / 39.45 42.18 / 42.89
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Снаряд впав за 40 метрів»: телеведучий, який нещодавно пішов у ЗСУ, розповів про ситуацію на передовій

20:01 29 березня 2024
Орест Дрималовський

Український телеведучий Орест Дрималовський, який від кінця лютого мобілізований до ЗСУ, потрапив під обстріл. Такою звісткою він поділився із підписниками в Instagram-stories.

«Вперше виходив у 2-кілометрову зону біля лінії зіткнення. Обстріли тут постійні, не впевнений, що працювали саме по нас, хоча один снаряд впав у 40 метрах. Російська артилерія засипає цілі квадрати, методично знищує кожен цивільний будинок. Жахливе видовище — бачити ці руїни. Нелюди», — розповів ведучий.

Орест додав, що попри пережите, почувається добре.

«Я ок. Входжу у режим своєї служби, знайомлюсь з людьми, переймаю досвід. Багато справ, а часу мало. До речі, дні на Донбасі минають зі скаженою швидкістю. Це неможливо порівняти навіть з шаленим київським ритмом», — зізнався він.

РЕКЛАМА

Раніше у «ФАКТАХ» Орест Дрималовський розповів, як проходить військове навчання.

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дракон

Тельцям — зміна місця роботи, а Левам — зміни в особистому житті: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Веселого Водяного Дракона

Влад Никитюк

«Брата знайшли під завалами будинку — він так і лежав у ванній, тримаючи в руках «тривожну валізку»: популярний актор про випробування під час великої війни

Картопля

Не знатимете, куди бараболю дівати: як виростити на дачі величезний врожай картоплі

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту