«Снаряд впав за 40 метрів»: телеведучий, який нещодавно пішов у ЗСУ, розповів про ситуацію на передовій

Український телеведучий Орест Дрималовський, який від кінця лютого мобілізований до ЗСУ, потрапив під обстріл. Такою звісткою він поділився із підписниками в Instagram-stories.

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«Вперше виходив у 2-кілометрову зону біля лінії зіткнення. Обстріли тут постійні, не впевнений, що працювали саме по нас, хоча один снаряд впав у 40 метрах. Російська артилерія засипає цілі квадрати, методично знищує кожен цивільний будинок. Жахливе видовище — бачити ці руїни. Нелюди», — розповів ведучий.

Орест додав, що попри пережите, почувається добре.

«Я ок. Входжу у режим своєї служби, знайомлюсь з людьми, переймаю досвід. Багато справ, а часу мало. До речі, дні на Донбасі минають зі скаженою швидкістю. Це неможливо порівняти навіть з шаленим київським ритмом», — зізнався він.

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Раніше у «ФАКТАХ» Орест Дрималовський розповів, як проходить військове навчання.

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