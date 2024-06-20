«Воно виглядає все смішно і убого, але, на жаль, таким не є»: Віктор Андрусів — про справжню мету візиту путіна до КНДР

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів поділився думками щодо нещодавнього візиту російського диктатора володимира путіна до Північної Кореї.

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«путін і КНДР

Воно виглядає все смішно і убого, але, на жаль, таким не є. путін поїхав в КНДР зовсім не за снарядами. Тут він вже давно отримав все, що міг і більше навряд чи отримає. Справа в тому, що як і Іран, КНДР довбануте на постійній готовності до війни, і не може постійно забезпечувати рф.

Ціль його візиту в черговому посланні Заходу «миритесь или пожалеете». Саме тому так багато публічної уваги було прикуто військовому співробітництву двох держав. путін фактично каже: дивіться я зараз почну постачати високі технології в Північну Корею і подивимося, що ви виграли в Україні. Я переконаний, що це теж частина спільної стратегії з Китаєм, який робить ставку на те, що Захід не витримає два потенційно військових конфлікта в Азії: корейський і тайванський.

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І велике питання, якою буде реакція на Заході на цю історію…" — написав він.

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