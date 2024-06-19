«Витирають ноги» не тільки китайці: лаврова, бєлоусова та інших міністрів рф вигнали із зали засідань у Пхеньяні

Диктатору рф путіну настільки потрібна зброя та боєприпаси від КНДР, що він навіть ладен терпіти презирливе ставлення до своїх міністрів від чиновників Пхеньяну під час свого візиту до Північної Кореї.

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Про це говорить показовий епізод, який стався у КНДР: російських міністрів, зокрема, лаврова та бєлоусова, вигнали із зали засідань, бо вони прийшли раніше за диктатора Кім Чен Ина, пише блогер Денис Казанський.

Першим до зали зайшов міністр закордонних справ країни-агресорки сергій лавров й зітхнув від втоми. Поруч з лавровим примостився перший віцепрем'єр рф денис мантуров та віцепрем'єр віталій савельєв.

Також на першому плані видно нового міністра оборони, наступника шойгу андрія бєлоусова. На кадрах також присутні російський віцепрем'єр олександр новак, міністр охорони здоров'я михайло мурашко та голова «роскосмосу» юрій борисов.

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Згодом на відео чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол.

«А навіщо ми сюди зайшли? Ви б одразу попередили», — відповів хтось з російської делегації.

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«Спочатку зайде наш керівник», — пояснив їм представник КНДР.

Після цього інциденту трансляція перервалась.

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«За 10 років росія пройшла шлях від члена „Великої Вісімки“ до ізгоя, якого принижують навіть у КНДР», — написав Денис Казанський.

Зазначимо, що раніше таке презирливе ставлення до росіян проявили у Китаї, де під час візиту кремлівського правителя володимира путіна стався подібний скандальний момент за участю представника російської делегації, міністра фінансів антона силуанова. Йому не знайшлося місця серед ключових делегатів. Його відправили в автобус до журналістів, що, за словами російських пропагандистів, стало для міністра повною несподіванкою.

Нагадаємо, що 18 червня російський диктатор путін прибув до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Це перший візит путіна до столиці Північної Кореї з 2000 року.

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