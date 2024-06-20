Роман Скорпіон зрадив Тоні Матвієнко і закрутив роман з іншою

Український співак Роман Скорпіон, який у кліпі показав братів-героїв із ЗСУ, презентував днями новий сингл «А в моїм серці музика грає», що суттєво відрізняється за звучанням від попередніх хітів.

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Пісня цього разу вийшла про справжнє щире кохання, від якого співає душа.

«У пісні є рядки, що характеризують основний меседж — „довіряти з тобою навчились, без довіри любові нема“. Інколи люди шукають своє щастя не слухаючи серця. Щоб мати щастя, в першу чергу треба йти за покликом душі та серця. Розуміти, що потрібно саме тобі і чого ти найбільше бажаєш, від чого справді будеш щасливим. Тому цією піснею я хочу підкреслити головне — треба вміти слухати себе і своє серце, бо воно є ключем до нашого щастя і зробити гірше нам точно не бажає», — наголошує співак.

За словами Романа, нова пісня має цікаву історію створення.

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«Це вже другий варіант пісні. Спершу вона звучала зовсім інакше, і навіть було знято на неї кліп. Але одного ранку я прокинувся, і в моїй голові лунала абсолютно інша мелодія, яка була ідеальним втіленням того, що я хотів передати в цій пісні», — каже співак.

Разом з треком відбулась також презентація кліпу, режисером якого став Антон Пільноватих, спільно з яким вже було створено відеороботи на пісні «Океан» і «Солдат».

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Раніше повідомлялося, що Роман Скорпіон заінтригував новим ім’ям в українському шоубізнесі. Співачка YURIANNA зізналася, що Скорпіон відіграв величезну роль у її появі у шоубізнесі.

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