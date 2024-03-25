Роман Скорпіон заінтригував новим ім’ям в українському шоубізнесі

Українська співачка YURIANNA зізналася, що Роман Скорпіон, який з 2014 дає благодійні концерти і зібрав понад 10 мільйонів, відіграв величезну роль у її появі у шоубізнесі. Нещодавно вона презентувала свій перший сингл «Без тебе проживу».

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«Найбільша моя підтримка — це, звісно ж, родина, — сказала YURIANNA. — Вони завжди за мене вболівають і спонукають рухатися вперед у своїх прагненнях і не зупинятися на досягнутому. Але особливу роль в моєму бажанні стати справжньою артисткою відіграв український співак Роман Скорпіон. Саме він написав і подарував мені пісню „Без тебе проживу“. І вперше я відчула, як це насправді бути серйозною співачкою, виконавши з ним в дуеті пісню „Колядуй, Україно“, яка стала справжнім різдвяним хітом. В житті бувають невипадкові випадковості. Мої батьки познайомились з Романом, відвідавши колись його концерт в Трускавці. Це знайомство переросло в дружбу. А коли Роман дізнався, що я займаюсь вокалом і маю бажання розвиватися в цій сфері, то відразу з’явилися ідеї про спільні проєкти».

"Саме Роман Скорпіон написав і подарував мені пісню «Без тебе проживу», - каже YURIANNA

За її словами, співпраця з Романом є дуже плідним і вдалим досвідом.

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«Він справжній професіонал з величезним артистичним досвідом, а ще він розуміє мої ідеї та вдало допомагає втілити їх в музику, — продовжує співачка. — Роман дав мені багато корисних порад перед стартом проєкту, зокрема щодо розвитку вокальних можливостей. І тепер, коли вже відбулася прем’єра, він і далі мене підтримує. Пісня „Без тебе проживу“ записувалась на студії у Львові, мені дуже сподобався процес із першої хвилини. Запис вокалу був викликом, але я докладала всі зусилля, щоб передати почуття та емоції через цю пісню. Оскільки це моя перша повноцінна сольна робота, то, звісно ж, було не просто. Але це дуже важливо для мене, тому я викладалася по-максимуму».

Раніше Роман Скорпіон у новому кліпі показав братів-героїв із ЗСУ. А Настя Каменських представила проникливу пісню-сповідь, в якій звернулася до Ангела та вищих сил.

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