«Він близький друг»: Столтенберг назвав нідерландського прем’єр-міністра головним претендентом на посаду генсека НАТО

Нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає нідерландського прем'єра Марка Рютте «сильним кандидатом» на свою посаду. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

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«Точні формулювання і те, про що ми домовимось, зараз обговорюються між членами Альянсу, але я впевнений, що до саміту ми матимемо хорошу домовленість про рішення. Зазвичай я нічого не кажу про свого наступника, тому що не мені його обирати. Але зараз вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення процесу в Альянсі, коли члени Альянсу обиратимуть наступного генерального секретаря», — зазначив Столтенберг.

На думку Столтенберга, це гарна новина. Він вважає Марка Рютте дуже сильним кандидатом.

«Він має великий досвід роботи на посаді прем'єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо переконаний, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для усіх нас, для НАТО і для мене також».

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Для того, аби Марка Рютте призначили на пост генсека НАТО, потрібна згода від всіх країн-членів Альянсу. Це 32 країни. У квітні сумніви залишалися у Словаччини, Румунії, Туреччини та Угорщини. Але невдовзі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав кандидатуру прем’єра Нідерландів.

Днями стало відомо, що проти більше не виступають Угорщина та Словаччина. Крім того, президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатуру на посаду генсека НАТО. Таким чином перешкод для кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте для обрання на посаду у НАТО немає.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив на саміті миру у Швейцарії, що «росія не повинна зараз сидіти за столом переговорів», і що мир в Україні настане лише тоді, «коли росія погодиться з міжнародними принципами та статутом ООН».

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