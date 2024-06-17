Спокушає Захід піти на поступки: аналітики про заяви путіна щодо умов припинення війни

Переважна більшість країн та міжнародних організацій, які взяли участь в Глобальному саміті миру у Швейцарії 15−16 червня, підписали спільне комюніке, в якому підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Понад 80 країн і міжнародних організацій поставили під документом свої підписи, хоча Саудівська Аравія, Індія, Південна Африка, Вірменія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати і Бразилія (яка була присутня на саміті як «спостерігач») були серед країн, які не підтримали комюніке.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив на саміті, що «росія не повинна зараз сидіти за столом переговорів», і що мир в Україні настане лише тоді, «коли росія погодиться з міжнародними принципами та статутом ООН».

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що президент росії путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише імітує зацікавленість в окремих випадках в рамках більш широких інформаційних зусиль. Вони спрямовані на те, щоб спокусити Захід піти на поступки, які б порушили суверенітет України, йдеться у звіті ISW.

«путін навряд чи буде зацікавлений у добросовісних переговорах в осяжному майбутньому, враховуючи, що нещодавно він виклав теорію російської перемоги в Україні. Вона ґрунтується на припущенні, що російські війська здатні до невизначеного повзучого просування на полі бою, щоб пережити підтримку України з боку Заходу», — пишуть аналітики ISW.

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда прокоментував «мирні ініціативи» путіна, назвавши їх «квінтесенцію російського брутального імперіалізму».

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