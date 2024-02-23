Хто може замінити Столтенберга в НАТО: ЗМІ назвали кандидатів

Норвежець Єнс Столтенберг, який «наїхав» на США через Україну, що обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року, збирається піти у відставку. Його другий термін закінчується у вересні 2024 року. Він був продовжений через російську війну в Україні та відсутність консенсусу серед країн-членів щодо його наступника. Наступнику Столтенберга доведеться приймати складні рішення, які можуть вплинути на безпеку не лише Альянсу чи Європи, а й усього світу. Серед кількох імен одне, здається, виділяється — це Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, який послідовно підтримує Україну.

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Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, який найдовше перебуває на посаді, несподівано оголосив про свій відхід з національної політики в липні минулого року. Однак він все ще залишається на своїй посаді в очікуванні завершення коаліційних переговорів після загальних виборів 22 листопада минулого року і формування нового уряду.

Марк Рютте

За словами президента США Джо Байдена, кандидатура Рютте позитивно сприймається у Вашингтоні, оскільки нідерландський прем'єр «має глибоке розуміння важливості Альянсу, є природженим лідером і володіє комунікативними навичками, і його лідерство стане в нагоді в цей критичний час».

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Для того, щоб стати генеральним секретарем НАТО, необхідна згода — або, принаймні, відсутність опозиції — всіх 31 країни, що входять до Альянсу. У розмові з Reuters два дипломати повідомили, що Рютте наразі є єдиним офіційним кандидатом, якого підтримують 20 країн-членів Альянсу.

«Президент Байден рішуче підтримує кандидатуру Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО», — заявив американський чиновник, який побажав залишитися неназваним, в інтерв'ю агентству Reuters.

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Через кілька годин з-за Ла-Маншу надійшли повідомлення про те, що Велика Британія підтримує кандидатуру колишнього прем'єр-міністра Нідерландів. Про це повідомляє, зокрема, британська газета The Guardian, посилаючись на слова прес-секретаря прем'єр-міністра Ріші Сунака.

За словами речника, лондонський уряд вважає, що Марк Рютте був би ідеальною людиною для того, щоб очолити НАТО в той час, коли Альянс прагне посилити свої можливості стримування, щоб мінімізувати ризик російської агресії.

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«Велика Британія рішуче підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга. Рютте користується повагою в Альянсі, має добрі повноваження в галузі оборони і безпеки і забезпечить, щоб НАТО залишався сильним і готовим до захисту і стримування», — сказав речник прем'єр-міністра.

Агентство Reuters також повідомило, що, за словами джерела в Парижі, очікується, що Марка Рютте також підтримають Франція і Німеччина. Кажуть, що президент Еммануель Макрон з самого початку підтримував кандидатуру Рютте і навіть переконав його балотуватися на цю посаду.

Через значну підтримку, якою користується Марк Рютте, інші європейські політики більше не змагаються за посаду Генерального секретаря НАТО.

Раніше серед потенційних кандидатів були Бен Воллес, колишній міністр оборони Великої Британії, і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Уряд у Лондоні припинив підтримку свого міністра, визнавши, що не може заручитися підтримкою всіх країн-членів Альянсу. Фредеріксен, у свою чергу, заявила, що якби їй запропонували цю посаду, вона б відмовилася від неї.

Раніше повідомлялося, що Трамп може вивести США з НАТО, а Ліз Чейні заявила про «путінське крило» у Республіканської партії.

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