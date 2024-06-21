Популярна співачка Наталія Бучинська до повномасштабного вторгнення певний час не випускала нових композицій та не виходила на велику сцену. Але у 2023 році в її творчості стався «вибух», і співачка впевнена у відродженні української естрадної пісні.

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«Моїй творчій діяльності вже 29 років, в репертуарі — понад сто пісень, — розповіла Наталія в проєкті „Моя історія“. — Можливо, якийсь час я не потрапляла на великий екран — мені важко було пробитися на ефіри, але концертна діяльність була завжди. Я записувала пісні, тому що люди приходили на мої концерти. Зараз українська естрадна пісня відроджується. І ті пісні, які я записувала давно — „Весна“, „Грішна любов“, — починають нове життя. На жаль, зараз війна. Але я дуже рада, що мій народ згуртувався, показав величезну єдність, величезну силу й підйом всього українського. Зараз людям потрібна моя творчість. Нові пісні — „Жоржини“, „За хмарами“ — це пісні для людей і про людей. Вони про життя й любов».

Співачка впевнена, що саме пісні про любов необхідні зараз українцям.

«З перших днів великої війни ми захищаємо свою країну, свій дім, свою землю, — сказала співачка. - І всіх нас об'єднало слово „любов“. Без цього почуття ми взагалі — нуль. Мені здається, що й життя не було б на землі без любові. Тому коли я вперше почула від автора „Жоржини“, то зрозуміла, що це пісня-кохання для кожної українки».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами «Азову».

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