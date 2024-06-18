«Мушу знати все»: Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами «Азову»

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно поділилась особистою історією, пройшла курс військового вишколу «Резервіст» з ветеранами «Азову». На своїй сторінці у соціальній мережі Тіна пояснила, чому саме прийняла таке рішення. За словами артистки, вона хоче вміти допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації.

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«Так, я пройшла курс військової підготовки „Резервіст“, — підтвердила Тіна у відео. - А що тут дивного? Я громадянка України, і це мій вибір. Свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі, бо ми живемо у війни. Я вирішила для себе, що мушу знати абсолютно все».

Тіна Кароль надає першу допомогу військовому

На офіційній сторінці у соціальній мережі курсу військового вишколу опублікували світлини та відео з навчання Тіни Кароль. За словами співачки, її впізнали тільки на третій день занять.

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«Я це зробила максимально спокійно, тихо, без фльору зірковості», — зізналась Тіна.

Кароль отримала сертифікат з тактичної медицини, який включає поводження зі зброєю, практику зі стрільби, використання радіозв’язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.

«Для мене було особистою честю спілкуватися і отримати досвід від ветеранів „Азову“. Надійність, відвага, яку транслюють наші захисники, захоплює. Я отримала неймовірний досвід і знання. Ні за що не агітую, але, хто відчуває такий поклик, — раджу», — сказала Тіна.

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Раніше Тіна Кароль розповіла про успіхи в навчанні свого сина.

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