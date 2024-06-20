«Бридко»: популярна співачка обурила мережу своїми світлинами

Відома українська співачка Ірина Федишин зараз знаходиться у великому гастрольному турі США та Канадою. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина ділиться усіма подробицями свого перебування за океаном. До речі, у великий тур вона поїхала разом з сім'єю — чоловіком та продюсером Віталієм Човником та двома синами. Нагадаємо, напередодні туру Федишин підігрила чутки про те, що збирається втретє стати мамою.

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У перерві між виступами, Ірина разом з сім’єю поїхала до Ніагарського водоспаду, а потім виклала світлини та поділилася своїми враженнями.

«Ніагарський водоспад найбільший у світі, — написала співачка. — Пригадую, як колись вчила про нього на уроках географії. Тепер побачила усю могутність і красу, відвідавши це чудо світу, припливши до нього спеціальним катером. Від побаченого захоплювало подих. Це було вражаюче, яка сила води і краса природи. А ще ніколи так близько не бачила початок веселки. Бувала на Ніагарі вже чотири рази, але вперше побачила так близько, підпливши катером. Це було захоплююче».

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Шанувальники артистки подякували за фото, але зазначили, що Ніагарський водоспад не найбільший у світі. Були і ті, хто обурився з сімейних світлин.

«Для чого ви це виставляєте, коли тут постійно немає світла і літають ракети? — були обурені дописувачі. — Наші чоловіки воюють, ви свого можете хоча б не показувати, щоб не нервувати людей своїм життям і вседозволеністю. І це не через те, що я така погана, а через подвійні стандарти у всьому. Наші діти не можуть тата обійняти, і тут ви всі такі на кайфі. Бридко».

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«Ірочка, тільки найбільший водоспад у світі це Анхель в Півд. Америці, а Ніагарський — це найпотужніший водоспад», — поправили співачку.

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«Ми були два рази на Ніагарі, враження такі сильні і отримуєш такий адреналін — ці відчуття залишаються з тобою на ціле життя, — поділилися спогадами. — Вразила до кожної клітинки сила природи цього явища, потік води настільки сильний, що тобі здається, ти потрапив у всесвітній потоп або Армагеддон».

В ексклюзивному інтерв’ю популярна співачка розказала про своє волонтерство та ненависть до окупантів.

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