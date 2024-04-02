До справи підключається поліція: правоохоронці пояснили, в якому разі вони поспішають на допомогу ТЦК

Незважаючи на те, що певним групам військовозобов'язаних не поставлено жорстку умову з'явитись до Територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги (ТЦК та СП), деякі чоловіки будуть змушені це зробити під примусом.

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Йдеться про тих громадян, хто оголошений в розшук. Саме їх правоохоронці зобов'язані доставляти до військкоматів, заявив Максим Ахрамєєв, начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції, повідомляє «Радіо Свобода».

За словами начальника департаменту, поліцейські розшукують людей після внесення ТЦК даних до інформаційної системи.

«Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо — виключно доставляємо — до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП», — сказав керівник департаменту НПУ.

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За словами Ахрамєєва, вже у ТЦК складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує адміністративний штраф.

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«Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу», — пояснив Ахрамєєв.

Зазначимо, що неявка до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за повісткою тягне адміністративну відповідальність — штраф від 3,4 до 5,1 тисяч гривень. Якщо військовозобов’язаний, отримавши повістку, не прибуває до районного ТЦК, то його дані передаються до Національної поліції для проведення розшуку.

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Також варто згадати, що наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Зокрема, Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилянтів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі. Парламент вже ухвалив законопроект у першому читанні, зараз розглядаються правки до другого читання.

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