Частина українців можуть залишитися без субсидій з чужої вини: у Мінсоцполітики зробили важливу заяву

В Україні для отримання субсидії громадянину потрібно до Пенсійного фонду подати тільки спрощене звернення, а фахівці фонду самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

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Разом з тим, у Пенсійному фонді зазначають, що не всі надавачі житлово-комунальних послуг обмінюються з фондом інформацією про послуги, які вони надають людині, зокрема, йдеться про ОСББ.

«Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення людям житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати передбачені їм законодавством виплати», — йдеться у повідомленні.

За таких обставин споживачі послуг можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій.

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Як наслідок, люди, які потребують фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги.

У Фонді нагадали, що з 2022 року на вебпорталі електронних послуг ПФУ діє Електронний кабінет управителів, об’єднань та виконавців комунальних послуг.

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За допомогою цього сервісу у надавачів послуг є можливість дистанційно та з мінімальними витратами часу надавати ПФУ необхідну інформацію. Процес обробки інформації автоматизований. Це дає змогу ПФУ швидко приймати рішення та нараховувати населенню передбачені їм виплати.

Раніше у Мінсоцполітики розповідали, кому потрібно до 1 липня особисто звернутися для нарахування субсидії.

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