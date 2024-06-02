Автоматично не вийде: кому потрібно до 1 липня особисто звернутися для нарахування субсидії

Майже 30 років в Україні діє програма житлових субсидій. Завдяки цій програмі держава надає адресну підтримку тим, хто її потребує, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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«Навіть в умовах війни ця програма продовжує діяти і динамічно реагує на виклики сьогодення. Зокрема, нещодавно Уряд збільшив на нинішній неопалювальний сезон розмір пільг та субсидій на електроенергію для жителів Харкова і Харківської області. Адже мешканці Харківщини — через енергетичний терор російської федерації — змушені користуватися альтернативними джерелами енергії. Більшості українців, які отримували субсидію під час опалювального сезону, її розмір на неопалювальний період — Пенсійний фонд перерахує самостійно. Спеціально нікуди звертатись не потрібно», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що якщо людина одночасно відповідає всім (!) наступним критеріям, то їй необхідно звернутися до ПФУ до 1 липня 2024 року. А саме, якщо громадяни:

• отримували субсидії або пільги на початок повномасштабної війни (у січні 2022 року),

• з січня 2022 року і протягом усього часу аж до сьогодні продовжують отримувати виплати пільги або субсидії;

• на початок повномасштабної війни проживали (чи і в подальшому проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

• з початку повномасштабної війни жодного разу не звертались до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду із заявою та декларацією щодо актуалізації відомостей про себе чи членів сім'ї або домогосподарства, адресу перебування, наявних комунальних послуг тощо з метою перепризначення субсидії або пільги.

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Подати заяву, декларацію та необхідні документи до Фонду можна зручним способом:

• відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України,

• через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад,

• через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП),

• направивши документи поштою — на адресу органу Фонду;

• онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

«Якщо Ви не звернетеся до органів Пенсійного фонду України із заявою та декларацією, — з липня відповідні виплати будуть зупинені. Поновлення відбудеться з місяця, у якому ви звернетесь до Пенсійного фонду, а він прийме позитивне рішення про призначення субсидії чи пільги на оплату житлово-комунальних послуг та/або придбання твердого палива, скрапленого газу», — повідомили в Мінсоцполітики.

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Раніше «ФАКТИ» писали, за яких умов боржнику з «комуналки» відновлять виплату субсидії.

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