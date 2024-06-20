Є лише 14 днів на виправлення даних: кому можуть відмовити у призначенні субсидії та як цього уникнути

В Мінсоцполітики, де раніше повідомляли, що після підвищеня тарифів на електроєнергию отримувачам субсидій на оплату послуг ЖКХ виплати перерахують автоматично, розповіли, що має робити громадянин, якому відмовили у призначенні державної допомоги.

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Міністерство нагадує, що наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією — без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка є в офіційних реєстрах.

Спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна надати:

поштою або особисто в одномуз сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ) ;

через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ;

через портал «Дія» (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

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Для заяви потрібна така інформація:

відомості про членів родини, котрі проживають у приміщенні;

адреса проживання, за якою мають нараховувати субсидію;

тип субсидії (житлово-комунальні послуги чи тверде паливо);

реквізити рахунку у форматі ІВАN, на який мають зараховуватись субсидії у разі призначення.

«Варто зазначити, що спрощеним механізмом варто користуватися тим, хто претендує на субсидію за загальною логікою її надання. Якщо ж у вас є якісь особливі обставини, що мають враховуватися при наданні субсидії, то рекомендуємо звернутися з повним пакетом документів: заява, декларація та підтвердні документи окремих обставин життя, на які, згідно законодавства, може зважати Пенсійний фонд при прийнятті рішення», — радять у Мінсоцполітики.

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Якщо людині відмовили у наданні субсидії, то громадянин має лише 14 днів, щоб доповнити або виправити дані, якщо в документах була помилка. Після перевірки оновлених документів ПФУ може призначити субсидію.

«Для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд самостійно здійснює розрахунок розміру на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно. Але якщо Ви отримували субсидію і хочете внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, Вам необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами», — додали у міністерстві.

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Раніше у Мінсоцполітики розповідали, кому потрібно до 1 липня особисто звернутися для нарахування субсидії

Фото Pixabay

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