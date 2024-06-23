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Ворог атакував вночі Україну крилатими ракетами: військові розповіли про збиті цілі

8:17 23 червня 2024
Бійці ППО

У неділю, 23 червня, близько 5:00 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку з півдня. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Також у інформації йшлося про те, що ракети морського базування «Калібр» летіли із акваторії Азовського моря через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, потім повернули в бік Житомирської області, а згодом розвернулися у напрямку Василькова Київської області.

«Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області», — повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Своєю чергою, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про втрати російського ворога в техніці та живій силі за добу. Зокрема, виведено «зі строю» понад 1200 вояк путіна, 61 артилерійська система, 50 БПЛА, 10 танків та ін. При цьому оборонці зазначають, що подали цифру втрат противника у крилатих ракетах з врахуванням уточнення за попередній період, а втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі.

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Нагадаємо, що минулої доби ворог завдав жорстокого удару КАБами по житловій забудові Харкова, і за повідомленням ОВА, станом на ранок кількість постраждалих під час цього удару зросла до 54 осіб.

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