Ворог уночі масовано вдарив по Західній Україні: в Івано-Франківську зруйновано навчальний заклад (фото, відео)

В ніч на 22 червня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Україні ракетами та безпілотниками.

За даними моніторингових каналів, були запущені:

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- крилаті ракети Х-101/55, запущені 4х бортами Ту-95 з району Саратовської області рф;

- імовірно крилаті ракети Зм14 «Калібр», з акваторії Чорного моря;

- імовірно керовані ракети авіаціного типу з акваторії Азовського моря;

- ударні БпЛА;

Найбільшу дистанцію приблизно у 1800 км (з Саратовської області рф до Франківщини) частина ракет Х-101/55 та Зм14 подолали 2 години.

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Ракетна атака тривала 1 год.3 хв., атака БпЛА — 5 год. 30 хв.

Вибухи пролунали на Волині, у Запорізькій, Вінницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

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В Командуванні Повітряних сил уточнили, що ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл.- рф.);

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

- 4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — рф., Балаклава — Крим).

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В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 4 крилаті ракети «Калібр»;

- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

За інформацією Міненерго, удар було завдано по енергетичній інфраструктурі. Це вже восьмий масований удар. Атаковано об’єкти у південному та західному регіонах. Пошкоджене обладнання на об’єктах у Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. Триває їх ліквідація.

Внаслідок удару на об’єкті критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області виникла пожежа, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

На місці вже працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.

Внаслідок атаки рф в Івано-Франківську є пошкодження в будинках та дитячому садку. У будівлях повибивало вікна, повідомили в ОДА.

За інформацією ДСНС, на Івано-Франківщині армія рф завдала ракетного удару по території навчального закладу.

Внаслідок удару утворилася вирва 20 кв.м. Один з навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали пошкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

На Волині були збиті ворожі цілі, по яких відпрацювала ППО. Триває ліквідація наслідків падіння уламків. Постраждалих немає.

Атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури російські окупанти здійснюють майже щодня. Так в результаті атаки в ніч на 20 червня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.

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