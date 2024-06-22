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Росіяни вдарили по житлових будинках Харкова: є загиблі та поранені

18:14 22 червня 2024
Обстріл Харкова

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вдень 22 червня у Харкові пролунала серія вибухів, повідомляє Суспільне Харків.

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Про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині повідомляли Повітряні сили.

Росіяни завдали ударів по Харкову, місця влучать перевіряють екстрені служби, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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По Харкову завдали чотирьох ударів, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов, влучання — у район щільної житлової забудови.

Внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.

Синєгубов додав, що двоє людей загинули внаслідок ударів рф по Харкову, щонайменше двоє людей дістали поранення.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті російської атаки загинули троє людей, 29 були поранені.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ затримала коригувальницю обстрілів Харкова.

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