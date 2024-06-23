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Україна

Падіння уламків ракет на Київщині: постраждало двоє людей

9:42 23 червня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У неділю, 23 червня, в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через чергову ворожу ракетну атаку. Пізніше повідомлялося про вибухи у Києві, працювала ППО.

Від падіння уламків збитих ракет в Київській області постраждали двоє людей, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Сьогодні зранку ворог атакував нашу область ракетами. Станом на 8:00 до медиків звернулися дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують», — розповів він.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

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Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

«Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки», — зазначив Кравченко.

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Своєю чергою, в ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд.

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На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 23 червня ворог атакував вночі Україну крилатими ракетами.

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