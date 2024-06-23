Забудете про проблеми: кого новий тиждень обсипле дивами

Відома астрологиня Анжела Перл прогнозує, що сьогоднішній день буде плідним для представників багатьох людей.

А вже з понеділка представники чотирьох знаків зодіаку можуть зрозуміти, що в їхнє життя увірвалися дива, а «чорній смузі» настав кінець. Про те, кому варто чекати на подарунки долі, пише Styler із посиланням на астрологічний сайт Glamour.

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Скорпіон

Цей тиждень допоможе вам знайти просвітлення. Прислухайтеся до своїх думок і не забувайте цінувати свій особистий час. Порожні розмови не принесуть вам користі. А якщо ви зосередитеся на важливішому, то невдовзі знайдете те, що так довго шукали.

Риби

Найближчими днями ви знайдете своє щастя у творчості. Пориньте у світ, де немає проблем і сварок. Ви зможете забути про все погане, якщо приділите якнайбільше часу своїй коханій людині. Він допоможе вам набути гармонії та налаштуватися на хвилю позитиву.

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Терези

Для вас новий тиждень стане початком лідерства. Ви зможете злетіти на вершину, якщо приймете весь свій досвід і не соромитиметеся. Кар'єра принесе вам щедрі нагороди, важливо лише почати взаємодіяти з колегами та не закриватися у собі.

Козоріг

З понеділка ви почнете забувати про всі проблеми. Чудові зміни допоможуть вам залікувати рани та не думати про погане. У ваше життя увірвуться дива, завдяки яким ви зможете знайти комфортне та затишне місце під сонцем, а поряд з вами з'явиться людина, про яку ви мріяли.

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До речі, раніше «ФАКТИ» писали, кого з представників зодіакального кола наприкінці червня накриє «грошовим цунамі» — хто зі знаків зодіаку отримає фінансовий подарунок від зірок.

Фото: Pixabay

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