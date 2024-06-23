Через жарт поляк не полетів на відпочинок у Марокко й отримав штраф: що сталось

Невдалий жарт часом може дуже дорого обійтися для жартівника, як це, наприклад, сталося з фаворитом цьогорічного «Євробачення». От і 48-річний поляк не полетів на омріяний відпочинок до Марокко, ще й за власним бажанням. Його жарт викликав бурхливу реакцію в аеропорту «Шопен» (Варшава). Співробітники групи спеціального втручання прикордонної застави Варшава-Океце отримали інформацію про пасажира, який у присутності бортпровідників заявив, що у нього в багажі є динаміт, пише видання Wprost.

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Поляку повідомили, що до нього можуть бути застосовані прямі заходи примусу, якщо він не виконає інструкцій, після чого його ізолювали від інших пасажирів. Згодом його допитали та ретельно перевірили багаж.

Чоловік перепросив за свою поведінку та за слова, які викликали швидку реакцію з боку офіцерів. Він пояснив, що невдало пожартував. В результаті на нього було накладено штраф. Чоловіка також зняли з паспортного контролю і не випустили на відпочинок до Марокко.

Прикордонники закликали мандрівників поводитися відповідально, щоб не створювати подібних ситуацій. Й додали наскільки серйозними можуть бути наслідки такого розіграшу. Він передбачає ініціювання відповідних процедур, а отже може вплинути на порушення роботи аеропорту, затримку вильотів, а також санкції у вигляді накладення кримінального штрафу та втрати авіаквитка.

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