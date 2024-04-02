«Які злі у нас люди»: Потап вийшов на зв’язок після «смерті» і знову «нарвався» на хейт

Після доволі «дивних» повідомлень у мережі про «смерть» репер-продюсер Потап вирішив чи то заспокоїти, чи здивувати шанувальників і об'явився у своєму акаунті.

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Він опублікував своє фото і написав «Все ще живий. І б'ю копитом».

Першою зраділа його появі Міла Кузнєцова, відома як «модель з 13-т розміром бюсту». Вона поставила миролюбиво-радісний смайлик, після чого в акаунті почалася звичайна перепалка.

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І знову на голову Олексія обрушились кучі прокльонів і звинувачень, самим «добрим» словом з яких було «петросян».

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Реперу писали, що вже пізно, що всі вже встигли за нього помолитись, і немає чого повертатись у нормальне товариство.

Загальна тональність такою: в часи війни не можна жартувати з такими поняттям, як смерть. І якщо, можливо, співак дійсно хотів пожартувати типу: «ось дивіться, мене хоронять, а я живий», то вийшло у нього це досить невдало — як танок слона у посудному відділі «Епіцентру».

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Втім, були серед відгуків і досить миролюбні слова: «то й добре, що живий, а то ми вже занервували». Можливо, саме на це і були направлені зусилля Потапа — нагадати, що рано його списувати з рахунків, що він ще себе покаже.

Якщо робити висновки по кліпами, які Олексій видав «на гора», то цьому можна було б повірити. Але все перекреслюють, на жаль, його безглузді «жарти». Залишається сподіватись, що Насті чи іншій дівчині, яка зараз поряд зі співаком, вдасться його «перевиховати».

Нагадаємо, що зараз репер і продюсер перемістився з Дубая в Монако, судячи з геолокації на одному з його останніх постів в соцмережі.

Фото instagram.com/realpotap/

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