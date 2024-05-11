Скандал на «Євробаченні»: фаворита шоу дискваліфікували

На міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», який проходить в Мальме (Швеція), розгорівся грандіозний скандал. Фаворита букмекерів — представника Нідерландів Йоста Кляйна відсторонили від участі в генеральній репетиції гранд-фіналу, яка відбулася ввечері 10 травня. На прогоні були представники 25 країн, а не 26. Тож жюрі не голосували за Кляйна. Експерти оцінювали номер голландця у півфіналі конкурсу. Також зупинили голосування для країн, які не беруть участі в конкурсі.

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Зрештою організатори прийняли рішення дискваліфікувати представника Нідерландів. Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу.

«Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу „Євробачення“. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі», — зазначили організатори.

Організатор пісенного конкурсу — Європейська мовна спілка (EBU) — розпочала розслідування інциденту".

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Інцидентом займається місцева поліція.

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«Ми зараз на місці і спілкуємося з причетними, щоб скласти уявлення про те, що сталося. Наразі немає жодної кримінальної підозри, але це може змінитися після того, як ми поговоримо зі свідками», — зазначив прес-секретар поліції Південного регіону.

Також причиною розслідування могла бути ситуація на пресконференції після другого півфіналу. Кляйн сидів поруч з представницею Ізраїлю Еден Ґолан, до якої демонстрував свою неприязнь: накривався прапором, коли виконавиця відповідала на питання преси, а також звертався до неї із саркастичними коментарями.

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Крім того, Йост Кляйн є прихильником росії. Він після початку повномасштабного вторгнення в Україну навіть написав пісню про любов до рф, неодноразово виступав там.

Нагадаємо, грандфінал відбудеться 11 травня. Представниці України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» за вибором продюсерів шоу виступатимуть другими. Це не дуже вигідна позиція з точку зору шансів на перемогу. Разом з тим у єврофанів буде більше часу, щоб проголосувати за Україну.

У фіналі візьмуть участь 25 країн. Це по десять переможців півфіналів, представник країни-господарки, а також учасники від «Великої п’ятірки» (Франція, Італія, Велика Британія, Німеччина та Швейцарія).

Фото: EBU — eurovision.tv

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