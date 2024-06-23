Пенсії в Україні перерахували: кому збільшили на 4 тисячі гривень

В Україні залишилась всього одна група щасливчиків, кого не турбують повідомлення від ПФУ та різні «нововведення» фонду. Йдеться, звичайно, про суддів, пише профільне видання.

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З початку року їхня виплата зросла на 4 037 і досягла в середньому 103 874 грн. Для решти пенсіонерів це недосяжна виплата, адже яка б зарплата не була, максимальна пенсія — 10 прожиткових мінімумів. Зараз це 23 610 грн.

Для суддів це обмеження не діє, їхню пенсію розраховують за особливою формулою. Якщо для звичайного українця в результаті розрахунку коефіцієнт заміщення (тобто той відсоток від звичної зарплати, який можна отримувати на пенсії) складає менше 30%, то для судді з 35 роками стажу — 80%.

В цілому по країні середня пенсія з початку року зросла з 5,3 до 5,7 тис. грн (останні дані за квітень). Але, як відомо, середня пенсія не показує реальної картини. Адже по-перше, виплати дуже різняться залежно від регіону. Якщо в Києві пенсіонери в середньому отримують 7848 грн, то в Тернопільській області — всього 4399 грн.

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Із загальної кількості пенсіонерів (10,1 млн) найбільша кількість отримує до 3000 грн (2,72 млн осіб, або 26,84%). Ще 17,2% пенсіонерів (1,7 млн осіб) отримують пенсію від 3 до 4 тис. грн. Тобто 44% пенсіонерів мають пенсію в розмірі до 4 тис. грн.

Якщо ж врахувати і тих, хто отримує до 5 тис. грн, то таку виплату отримують 62,6% українців на пенсії.

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Тобто більшість українських пенсіонерів не мають середньої пенсії в 5,7 тис. грн. Її вираховують як середню арифметичну, а не середню медіанну. Другий показник вказував би на те, яку пенсію отримують більшість українців. І ця цифра була би значно меншою за 5,7 тис. грн.

Також нагадаємо, що у найближчому майбутньому пенсію в Україні збираються замінити на базову допомогу.

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