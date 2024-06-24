Овни можуть стати жертвами обману, а Козерогам варто подумати про нові джерела прибутку: гороскоп на «купальський» понеділок, 24 червня

Понеділок, 24 липня, поміж астрологів користується не найкращою репутацією. І хоча небезпеки явно перебільшені, ризики варто звести до мінімуму, зокрема, це стосується спілкування з негативно налаштованими (токсичними) людьми.

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Загалом рекомендації астрологів на понеділок, 24 червня, однозначні: уникайте конфліктів.

Що ж до окремих представників знаків Зодіаку, поради їм дає український інформаційний ресурс .

Овен

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Всі пропозиції, зроблені вам сьогодні, потребують ретельної перевірки та обмірковування. Є ймовірність, що у вашому оточенні хтось намагається вами маніпулювати чи ввести вас в оману. Загалом день сприятливий: Овнам легко працювати, а енергія на найвищому рівні.

Телець

Зірки радять тримати свої думки при собі: ваші колючі зауваження можуть образити когось із начальства та вплинути на ваше професійне становище. Гарний час для завершення розпочатих справ, виправлення минулих помилок. Краще менше спілкуватися та більше працювати на самоті.

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Близнюки

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу перед тим, як відповісти чи погодитись на щось. 24 червня потрібно з обережністю ставитись до малознайомих людей і не відверто говорити з ними. Експерименти у роботі відкладете на другий день, а сьогодні дійте знайомими вам методами.

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Рак

Розсіяність та складності з концентрацією уваги можуть долати з самого ранку. Краще відкласти вирішення важливих питань на інший час, а зараз зайнятися легкою роботою, яку ви добре знаєте. Невдалий день для покупок. Увечері повноцінно відпочиньте.

Лев

Очікується вдалий та плідний день. Сьогодні вам під силу найскладніші та найнеприємніші завдання, які раніше були відкладені. Виявляйте свої лідерські якості, будьте ініціативними у роботі, а ввечері винагородіть себе за хороші результати, дозволивши собі невеликий подарунок.

Діва

Важливо контролювати свої слова та підлаштовуватися під настрій опонента. Так ви швидше отримаєте бажане і не зіпсуєте ділові відносини. 24 червня може загостритися конкуренція: ваші недоброзичливці інтригуватимуть за вашою спиною. Тримайте всі процеси під контролем.

Терези

День підходить для реалізації важливих планів, вирішення складних питань. Проте зірки радять економніше витрачати свої внутрішні ресурси, частіше робити перерви, прислухатися до самопочуття, не перенапружуватися. Ваша енергія не вистачить на все, що ви задумали.

Скорпіон

Вдалий день, щоб продемонструвати свої дипломатичні навички: підлаштовуйтесь під співрозмовника, поступайтеся та змінюйте свої плани, щоб досягти більшого. Проблеми 24 червня потрібно вирішувати швидко, не відкладаючи їх у довгу шухляду, інакше вам буде складніше з ними розібратися.

Стрілець

У складних ситуаціях цього дня використовуйте свій минулий досвід, прислухайтеся до інтуїції, тоді ви точно не повторите свої помилки. Візуалізуйте кінцевий результат, щоб підвищити мотивацію. Стрільцям потрібно піднімати свою самооцінку, згадувати про свої досягнення та успіхи.

Козеріг

Обговорюйте з рідними фінансові питання, думайте про гроші, тоді ви зрозумієте, як знайти додаткове джерело прибутку та де можна заощадити. Не залишайте потім якихось неприємних чи складних справ: краще розібратися з ними зараз і більше не повертатися до неприємних питань.

Водолій

Емоції можуть завадити вам мислити оптимально. Намагайтеся підходити до всіх питань із практичної точки зору. Водоліям 24 червня треба розраховувати лише на свої сили: хтось із найближчого оточення не виправдає сподівань. Намагайтеся підтримувати свій добрий настрій протягом дня.

Риби

Відповідний день для планування майбутнього. Продумайте деталі, поміркуйте про те, чого вам справді хочеться. Можливо, вам зроблять вигідну пропозицію, проте перед тим, як відповісти, отримайте більше інформації, переконайтеся, що вас не хочуть обдурити. Поговоріть із близькими про те, що вас турбує.

Також нагадаємо, що деяких щасливчиків вже наприкінці тижня накриє справжнє грошове цунамі.

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