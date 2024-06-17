Кум путіна призвав до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію

Поки в Мережі продовжуються обговорення прикрого мовного скандалу в Одесі, в країні-агресорці відбулася подія, яка показала, наскільки небезпечним може бути нехтування нормами законодавства щодо державної мови.

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Так, 17 червня, кум російського диктатора путіна і колишній лідер забороненої партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, якого затримали навесні 2022 року і згодом видали росії в обмін на наших полонених, закликав до окупації Одеси та інших українських міст. В інтерв'ю ТАСС він заявив, що рф повинна окупувати «Одесу та інші міста», якщо Київ відмовиться від путінської «мирної пропозиції», в якій той закликає визнати за рф українські території — чотири області та Крим, а також погодитися на позаблоковий статус.

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Колишній нардеп також повторив кремлівські наративи про «ляльководів заходу», «партії війни», «нелегітимного Зеленського», «антинародний режим» тощо.

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«Інтереси безпеки росії диктують необхідність подальших бойових дій з метою боротьби з неонацистським режимом для досягнення повної демілітаризації та денацифікації. При цьому добре видно, що інтереси режиму Зеленського та інтереси українського народу прямо протилежні. Українці хочуть миру, а Зеленський із західними ляльководами — війни, навіть ціною винищення українського народу. І цей народ потрібно від цієї злочинної нацистської влади звільняти», — заявив зрадник Медведчук.

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Зазначимо, що раніше путін знову повторив, що нібито «готовий до мирних переговорів», але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які кремль вважає територією рф. Своєю чергою, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав «мирні пропозиції» російського диктатора, які той озвучив 14 червня, «стандартним набором агресора». А президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом «пропозиції» російського диктатора володимира путіна про припинення війни на його умовах.

Фото з відкритих джерел

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